Budapesten nemcsak az utak, a városvezetés is kátyúba jutott

Drasztikus állapotok uralkodnak a budapesti utakon: a tél végére mintegy 10-12 ezer új kátyú tátong a fővárosi aszfalton. Wintermantel Zsolt, a BP Műhely önkormányzati szakértője a HírTV stúdiójában élesen bírálta a jelenlegi városvezetést, rámutatva, hogy az elmúlt években elmaradtak a stratégiai útfelújítások.
A szakértő szerint Karácsony Gergelyék a napi túlélésre és a politikai kampányokra fókuszálnak ahelyett, hogy a budapestiek mindennapjait megkönnyítő alapvető infrastrukturális fejlesztéseket végeznének el.