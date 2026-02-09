Budapesten nemcsak az utak, a városvezetés is kátyúba jutott

Drasztikus állapotok uralkodnak a budapesti utakon: a tél végére mintegy 10-12 ezer új kátyú tátong a fővárosi aszfalton. Wintermantel Zsolt, a BP Műhely önkormányzati szakértője a HírTV stúdiójában élesen bírálta a jelenlegi városvezetést, rámutatva, hogy az elmúlt években elmaradtak a stratégiai útfelújítások.