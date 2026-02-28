Orbán Viktor: Azt hiszik, hogy a Tisza Ukrajnából ered, pedig nem volt mindig így - DPK Háborúellenes Gyűlés Esztergomból

Iránról elmondta a miniszterelnök, hogy a világ legnagyobb kőolajtermelője. Kína kőolajfogyasztásának 15 százalékáért felelős. A háború miatt fenyeget egy világpiaci energiaár-emelkedés. Utalt arra is, hogy egy ilyen helyzetben Magyarországot elzárták a kőolajtól, az kétszeres bűn. A gázt már korábban elzárták, de azt meg tudták oldani korábban, hogy déli irányból Ukrajnát kikerülve tudnak felhozni gázt.

Ebben könnyebben tudjuk magunkat megvédeni

- húzta alá.

Orbán Viktor elmondta, hogy hazánk leállította az összes dízelszállítást Ukrajnába. A másik lehetőség, ami még nem vetettek be, hogy leállítják az Ukrajnába történő villamosenergia-szállítást. Ezt azért nem vetették be, mert a határ másik oldalán is magyarok vannak, így ezt csak a legvégén fogják alkalmazni. Emellett blokkolják a 90 milliárd eurós hitelt, amit az unió Ukrajnának akar küldeni.

Orbán Viktor azt mondta, Esztergom vármegyében a cél nem a kétharmad, hanem a háromharmad. A kormányfő azt mondta, nagy megtiszteltetés volt neki, hogy 2006-ban Esztergom díszpolgárává avatták. Megjegyezte: akkor nem vezettek. Mint mondta, ez az igazi megtiszteltetés.

A miniszterelnök elmondta, hogy védekezniük kell és ezért kezdték el szervezni a Digitális Polgári Köröket. Jelenleg 230 ezer digitális harcosuk van.

Ha a munka helyett spekulálunk, abból vereség lesz. Neki kell lendülni és a melót el kell végezni. Ha mindenki elvégzi a melót, akkor le fogjuk őket tolni a pályáról

– mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor a fejlesztésekről: múltból nem lehet megélni. Az emberek arra kíváncsiak, mitől lesz jobb. A kormány az M100-as autóútról szólva elmondta, a következő két évben megépítik. Az esztergomi Duna-hidat megépítik. A gátrendszer második ütemének építése most indul, és épül egy sétány is hozzá.