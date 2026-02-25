Döbbenetes és elfogadhatatlan támadás történt Budapest belvárosában

DURVUL A KAMPÁNY - Megtámadtak egy fideszes aktivistát Budapesten, aki egy plakátrongálót kért számon

KIVÁRÁS - Brüsszel április 15-én végleg megtiltaná az orosz olaj behozatalát, teljes tilalmat kezdeményeztek az orosz energiára

EMLÉKEZÉS - Ma van a kommunizmus áldozatainak emléknapja

ÁTVERÉS - Áltudományos humbugokkal népszerűsített étrendkiegészítő-készítményeket árul Csézy férje, aki átveri a betegeket?

DONALD TRUMP - az amerikai elnök megtartotta második ciklusa első évértékelő beszédét

Vendégek:

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, a Megafon véleményvezére

Kovács András, a Mandiner újságírója

L. Simon László, író

Műsorvezető: Velkovics Vilmos