Őszinte vallomás a kormányzati sikerekről: Végre egy videó, ahol Magyar Péter nem hazudik!

Robban a bomba! Előkerült egy archív HírTV-s felvétel, ami atomjaiba robbantja szét Magyar Péter hitelességét. A ma "rendszerváltóként" tetszelgő messiás a videón még lelkesen, csillogó szemekkel dicséri ugyanazokat a kormányzati intézkedéseket, amiket ma zsigerből gyűlöl. A különbség? Akkor még a kassza jó oldalán állt. Íme a politikai köpönyegforgatás netovábbja, ami minden józan ember zsebében kinyitja a bicskát.
A remény hatalmas erő, és fájdalmas, amikor visszaélnek vele. De nézzétek meg ezt a videót a saját szemetekkel, és tegyétek fel a kérdést:
Biztos, hogy ez az ember a megoldás? Egy olyan ember, aki pár éve még pontosan az ellenkezőjét mondta annak, amit most? Aki akkor volt a rendszer legnagyobb híve, amikor jól élt belőle? Ez nem egy messiás, aki megment titeket, hanem egy sértett ember bosszúhadjárata, akihez titeket használ fel biodíszletnek.
Az intelligens ember ismérve, hogy mer szembenézni a tényekkel, még ha fáj is. Nem a ti hibátok, hogy hittetek a szép szavaknak – mindenki szeretne hinni valamiben. De a ti felelősségetek, hogy felismerjétek, ha egy köpönyegforgató karrierista átver titeket. Ne áldozzátok fel a jövőtöket egy olyan emberért, akinek az elvei a bankszámlájával együtt változnak.