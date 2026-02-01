Őszinte vallomás a kormányzati sikerekről: Végre egy videó, ahol Magyar Péter nem hazudik!

A remény hatalmas erő, és fájdalmas, amikor visszaélnek vele. De nézzétek meg ezt a videót a saját szemetekkel, és tegyétek fel a kérdést:

Biztos, hogy ez az ember a megoldás? Egy olyan ember, aki pár éve még pontosan az ellenkezőjét mondta annak, amit most? Aki akkor volt a rendszer legnagyobb híve, amikor jól élt belőle? Ez nem egy messiás, aki megment titeket, hanem egy sértett ember bosszúhadjárata, akihez titeket használ fel biodíszletnek.

Az intelligens ember ismérve, hogy mer szembenézni a tényekkel, még ha fáj is. Nem a ti hibátok, hogy hittetek a szép szavaknak – mindenki szeretne hinni valamiben. De a ti felelősségetek, hogy felismerjétek, ha egy köpönyegforgató karrierista átver titeket. Ne áldozzátok fel a jövőtöket egy olyan emberért, akinek az elvei a bankszámlájával együtt változnak.