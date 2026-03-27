Elmenekült a Tisza Párt alelnöke, amikor drogbotrányáról kérdeztük

Pár napja robbant a bomba: egy nyilvánosságra került hangfelvételen Magyar Péter jobbkeze a Tisza Párt elnökének volt barátnőjével a közvéleményen végigsöprő drogos bulijukról értekezik. Radnai Márk ráadásul igencsak aggódott, hogy a botrányos estéről készített-e felvételt Vogel Evelin, aki bevallotta, hogy ez megeshetett.

És nem csak a hírhedté vált Lock-os buli vet fel kérdéseket, egy másik hangfelvételen ugyanis Radnai Márk már kokainról beszélt. A Tisza Párt szimpatizánsai a történtek után tagadásba menekültek.

Magyar Péter kedden még megvédte Radnai Márkot, riporterünknek azt állította, hogy a Tisza Párt alelnöke drogtesztre fog menni. Szerdán viszont már váratlanul elismerte, hogy valódi az a hangfelvétel, amely miatt már a párton belül is komoly feszültség van - írta meg a Magyar Nemzet. A Facebook oldalán nem tagadta le, hogy Radnai Márk drogot fogyasztott volna.

A Vissza a mederbe nevű Facebook oldal egy videóbeszélgetést tett közzé két férfi között. Az egyikük arról beszélt, hogy nemcsak együtt bulizott Magyar Péterékkel, de a lakásába is beengedte őket, ahol meggyőződése szerint Magyar Péter és társasága együtt szívtak. Az említett közösségi oldalon ezután egy fotó is megjelent, amin Magyar Péter és a felvételen beszélő szállásadó férfi közösen látható.