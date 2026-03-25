Magyar Péter megerősítette: Valódi a hangfelvétel, amin Radnai és Vogel beszélnek

A Vissza a mederbe nevű Facebook oldal által közzétett 2024-es hangfelvételen Radnai Márk és Vogel Evelin hallható, miután a Tisza Párt vezére egy 7. kerületi apartmanban Vogel Evelinnel és egy tálcányi fehér porral töltötte az estét.

"Az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt." - vallotta be arról a buliról korábban még Magyar Péter, de váltig állította, hogy nem fogyasztott belőle.

Csakhogy a frissen kiszivárgott hanganyag szerint az alelnöke igencsak aggódott, hogy a botrányos estéről készített-e felvételt Magyar Péter volt barátnője, aki bevallotta Radnainak, hogy ez megeshetett. Ez része annak a beszélgetésnek, amiből kiderül, hogyan is bulizott a Tisza belső köre. Radnai Márk és Vogel Evelin, Magyar Péter volt barátnőjének párbeszéde arra is rávilágít, hogy többfajta drog is fogyhatott a bulikban, többek között LSD. Egy másik hangfelvételen Radnai Márk már kokainról is beszélt.

Kedden még védte alelnökét Magyar Péter, majd szerdán a Tisza Párt elnöke váratlanul elismerte, hogy valódi az a hangfelvétel, amely miatt már a Tisza Párton belül is komoly feszültségforrás Magyar Péter drogos és korrupt múltja - írta meg a Magyar Nemzet. A cikk úgy fogalmaz, hogy Magyar Péter ezzel a beismeréssel a busz elé lökte Radnai Márkot, ebben ugyanis nem tagadja, hogy az alelnöke drogos.

A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos úgy reagált, hogy aki ért az ilyen ügyekhez, az egyből át fog látni a Tisza Párt hazugságain. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza Párt drogliberalizációra készül. A százoldalas kormányprogramjukból ugyanis kiderült, hogy kormányra kerülésük esetén feladnák a zéró tolerancia elvét - jelentette ki Horváth László.