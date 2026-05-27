A házelnök sem tudta megfékezni Magyar Péter rendhagyó viselkedését

Személyeskedő felszólalások, kiabálás, és furcsa kézjelek - ezek jellemezték Magyar Péter keddi parlamenti megjelenését. A miniszterelnök expozéja közben többször a Fideszes képviselőket kérdezgette, felszólalásaiban válaszadás helyett személyeskedett és közösségi médiafelületét reklámozta, az ellenzéki hozzászólások alatt pedig feje körül körözve mutogatni kezdett. A miniszterelnök rendhagyó viselkedését a házelnöknek sem sikerült kordában tartani.