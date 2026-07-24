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Fidesz: Magyar Péter már nem is titkolja, hogy átvette a nyomozóhatóság és ügyészség irányítását

A Fidesz közleményben reagált arra, hogy Magyar Péter bejelentette: az Orbán-kormány volt miniszterét, Hankó Balázst néhány napon belül börtönbe zárja.

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  • Frissítve: 2 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Civic Lens
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Közleményükben rámutattak, hogy a miniszterelnök így már nemcsak a Fidesz szervereinek lefoglalására ad utasítást, hanem volt kormánytagok bebörtönzésére is. Hozzátették, hogy a miniszterelnök önkényes eljárása, amellyel bűnüldöző hatóságoknak ad politikai utasítást, bűncselekmény, amely nem maradhat következmények nélkül. Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője szerint teljesen világos, hogy a Tisza Párt célja ezzel a Fidesz és politikai közösségének megtörése. 

 

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