Fidesz: Magyar Péter már nem is titkolja, hogy átvette a nyomozóhatóság és ügyészség irányítását

Közleményükben rámutattak, hogy a miniszterelnök így már nemcsak a Fidesz szervereinek lefoglalására ad utasítást, hanem volt kormánytagok bebörtönzésére is. Hozzátették, hogy a miniszterelnök önkényes eljárása, amellyel bűnüldöző hatóságoknak ad politikai utasítást, bűncselekmény, amely nem maradhat következmények nélkül. Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője szerint teljesen világos, hogy a Tisza Párt célja ezzel a Fidesz és politikai közösségének megtörése.