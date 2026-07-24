Exkluzív interjú Semjén Zsolttal, a KDNP elnökével

Semjén Zsolt a HírTV-nek adott exkluzív interjúban többek között a jobboldal jövőjéről, a külhoni magyarságról, az őt ért támadásokról, valamint a kereszténység jelenlegi helyzetéről is beszélt. A beszélgetésben azt is elárulta, mit tekint a jövőbeli fejlődés fő irányának.
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