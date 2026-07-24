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Exkluzív interjú Semjén Zsolttal, a KDNP elnökével

Az ellenzéki előretörést és a változó politikai erőteret tartja a jobboldal legfőbb kihívásának a KDNP elnöke, Semjén Zsolt.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Semjén Zsolt a HírTV-nek adott exkluzív interjúban többek között a jobboldal jövőjéről, a külhoni magyarságról, az őt ért támadásokról, valamint a kereszténység jelenlegi helyzetéről is beszélt. A beszélgetésben azt is elárulta, mit tekint a jövőbeli fejlődés fő irányának.

 

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