A NATO erre a terepre lépne?

Európa-szerte egyre több pénzt fordítanak fegyverkezésre és hadseregfejlesztésre. A katonai szakértők szerint azonban a változás már nemcsak a politikában vagy a hadiparban érezhető, hanem fokozatosan a filmek, sorozatok és médiatartalmak világában is megjelenhet. De vajon tudatos szemléletformálás zajlik Nyugat-Európában? És milyen szerepet kaphat ebben a szórakoztatóipar? Nézzük!
A modern konfliktusok idején már nemcsak a csatatereken zajlik a küzdelem. Egyre fontosabbá válik az is, hogyan gondolkodnak az emberek a háborúról, a biztonságról vagy éppen a hadseregről. Az elmúlt években Európa több országa jelentősen növelte katonai kiadásait, miközben egyre nagyobb hangsúlyt kap a tartalékos rendszerek bővítése és a társadalom felkészítése is. A katonai tematika pedig egyre látványosabban jelenik meg a médiában, a közbeszédben és a szórakoztatóiparban.