A közel-keleti konfliktus miatt elszabadult műtrágyaárak fenyegetik az európai élelmiszerellátást

A Hormuzi-szoros konfliktusa miatt a Közel-Kelet felől akadozik az ellátás, így a műtrágya ára az egekbe lőtt. Olyan ez, mint amikor a péknek háromszoros áron adják a lisztet, de a kenyeret nem adhatja drágábban. Az európai mezőgazdaság satuba került: a termelési költségek növekedése elnyeli a profitot, miközben a felvásárlási árak stagnálnak.

Sokan napraforgóra váltanak, ami a búzatermelés csökkenése felé vezet, így a kasszáknál hamarosan a magasabb élelmiszerárak várnak ránk.