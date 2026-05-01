Családban marad: kiderült, ki lett Magyar Péter új igazságügyi minisztere

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter nem bízta a véletlenre a kulcspozíciók elosztását, és saját sógorát jelölte az igazságügyi tárca élére. A lépés olyan, mint amikor a házmester a saját fiát bízza meg a kapukulcsok őrzésével: a bizalom megkérdőjelezhetetlen, de a külvilág szemében ez inkább tűnik családi vállalkozásnak, mint professzionális államvezetésnek. A szakértők szerint a rokoni szálak ilyen mértékű érvényesítése a kormányzati struktúrában komoly hitelességi kockázatot rejt a „megújulást” hirdető párt számára.