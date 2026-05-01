Vitézy Dávid és a zuglói parkolási maffia árnyéka

A zuglói parkolási botrány kulcsszereplőjével, Fuzik Zsolttal való kapcsolatát Vitézy Dávid szisztematikusan hazugságnak nevezi, annak ellenére, hogy egy archív felvételen éppen köszöntőt mond az érintettnek. Míg a Tisza Párt miniszterjelöltje elhárítja a kérdéseket, Karácsony Gergely és Horváth Csaba korábbi nyilatkozatai szorosabb ismeretségről tanúskodnak. A korrupciós hálózat gyanúja árnyékot vet a politikai szereplőkre, miközben a vallomások ellentmondásai tovább mélyítik a bizalmatlanságot.