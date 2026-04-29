Manfred Weber kijelölte a feladatokat Magyar Péternek

Magyar Péter brüsszeli útja során megkapta a politikai feladatokat az Európai Néppárttól, ahol az uniós elvárások és a stratégiai irányok kerültek szóba.

A strasbourgi találkozón Manfred Weber világossá tette, hogy a Tisza Párt és Magyar Péter tevékenysége egy tágabb uniós stratégia része. Az eligazítás során rögzítették a legfontosabb politikai feladatokat, amelyek a nemzeti érdekek helyett a brüsszeli fősodor elvárásait helyezik előtérbe. 

A brüsszeli együttműködés ezen szakasza megerősíti a gyanút, hogy a háttérben zajló feladatkiosztás célja a hazai szuverenitás fokozatos és hűvös feladása.

 

