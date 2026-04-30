Nem így működik – Dömötör Csaba reagált Magyar Péter tervére

Hamarosan érkezhetnek az európai uniós források Magyarországra, ám előbb politikai megállapodást kell kötni - ezt közölte a leendő Tisza-kormány miniszterelnöke, miután egyeztetett az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter azt mondta: rohamtempóban haladnak és már május 25-ei héten aláírhatják ezt az emlegetett dokumentumot.

A Tisza Párt elnöke azt is elárulta, hogy az úgynevezett 27 mérföldkő teljesítéséről biztosította Ursula von der Leyent, valamint azt hangoztatta: készek a kompromisszumokra.

Soha sem adták feltétel nélkül az uniós pénzeket - reagált a Fidesz EP-képviselője Magyar Péter bejelentésére. A Tisza Párt elnöke azt mondta: hamarosan politikai megállapodást köt Ursula von der Leyennel a befagyasztott uniós pénzek hazahozatala érdekében.

Dömötör Csaba hangsúlyozta: a Fidesz álláspontja továbbra is változatlan. Az uniós pénzek járnak Magyarországnak és a folyósításukat nem szabad politikai feltételekhez kötni.