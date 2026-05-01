Erről szól a Lányok Napja

A budapesti Innovációs Kampuszon, a XIII. Lányok Napja rendezvényen a diákok bepillantást nyerhetnek a jövő autóipari fejlesztéseibe. Megismerhetik többek között a tesztautók „titkos küldetésének” részleteit, és azt is, hogyan tesztelik az autóalkatrészeket, hogy bírják a terhelést.

A Lányok Napja, a Nők a Tudományban Egyesület kezdeményezésére jött létre célja, a általános iskolai felsőtagozatos és középiskolás lányok pályaorientációjának segítése. A fiatalok hazai vállalatok, egyetemek, kutatóintézetek célzott programjain ismerhetik meg a tudományos, technológiai és informatikai pályákat. A népszerű kezdeményezéshez a cég idén immáron tizenharmadik alkalommal csatlakozott.

 

