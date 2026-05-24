Ennyit tesz zsebre havonta az új miniszterelnök

A Tisza-kormány fizetéscsökkentése sokakat érint: Magyar Péter bejelentette a vezetők bérének megvágását. A spórolás valós célja azonban kérdéses.

  1 órája
A Tisza-kormány fizetéscsökkentése olyan, mint amikor a nagybácsi diétát hirdet a családnak, de magának azért meghagyja a tortát. Egy RTL-interjú során elhangzott, hogy Magyar Péter célja a polgármesterek fizetésének megvágása, és az állami cégek vezetői is kevesebbet fognak kapni. 

A felügyelő bizottságok tagjainak csökkentése szintén napirenden van. Miközben takarékosságot várnak el, a miniszterelnök hárommillió nyolcszázezer forintos fizetése azért megmarad vigasznak.

