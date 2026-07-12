Azzal gúnyolja Magyar Péter Áder Jánost, amit ő maga is megtett

A miniszterelnök azzal is támadja a korábbi államfőt, hogy közpénzen utazott és szórakozott családja, csakhogy Magyar Péterrel ellentétben Áder János számlákkal igazolta, hogy már 2018-ban magánpénzből fizette az utazást.

Július másodika óta gúnyolódik Magyar Péter a korábbi államfőn, Áder Jánoson. Azóta szinte naponta tesz ki róla valamilyen bejegyzést közösségi oldalán. A politikus akkor kezdte sértegetni Áder Jánost, amikor interjút adott a Mandinernek, amelyben kritizálta Sulyok Tamás alkotmányellenes eltávolításának tervét. Ezt követően Magyar Péter közpénzhorgásznak nevezte a korábbi államfőt.