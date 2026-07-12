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Azzal gúnyolja Magyar Péter Áder Jánost, amit ő maga is megtett

Miközben Magyar Péter azzal támadja a volt köztársasági elnököt, Áder Jánost, hogy 2018-as amerikai hivatalos útjára magával vitte gyermekét, a Tisza Párt elnökéről kiderült, ugyancsak magával vitte gyermekeit, amikor a NATO-csúcsra, Törökországba utazott.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
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A miniszterelnök azzal is támadja a korábbi államfőt, hogy közpénzen utazott és szórakozott családja, csakhogy Magyar Péterrel ellentétben Áder János számlákkal igazolta, hogy már 2018-ban magánpénzből fizette az utazást.

Július másodika óta gúnyolódik Magyar Péter a korábbi államfőn, Áder Jánoson. Azóta szinte naponta tesz ki róla valamilyen bejegyzést közösségi oldalán. A politikus akkor kezdte sértegetni Áder Jánost, amikor interjút adott a Mandinernek, amelyben kritizálta Sulyok Tamás alkotmányellenes eltávolításának tervét. Ezt követően Magyar Péter közpénzhorgásznak nevezte a korábbi államfőt.

 

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