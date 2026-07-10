Vezércikk – Nemet mondani a zsebdiktátornak

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"Sokezren jelentek meg csütörtök este a Sándor-palota előtt a Tisza-kormány alaptörvény-módosítási tervei ellen.

Havasi Bertalan a tüntetés kapcsán arról beszélt: "Ne féljetek ettől az embertől, ne féljetek az átállóktól, a sötétségben tévelygőktől, ne féljetek a 2/3-tól, a hajnalban csöngető rendőröktől se féljetek, ne féljetek az algoritmusoktól, ne féljetek kimondani az igazat otthon, a munkahelyeken, az utcán.”

Büntető- és polgári pert indít Áder János korábbi köztársasági elnök Magyar Péter ellen.

Ígérete ellenére Bangó Sándor nem nevezett meg július 9-én senkit a Szőlő utcai botrányban.

Tovább „érzékenyít” a kormánypárti sajtó a rezsicsökkentés megszüntetése mellett.