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Vezércikk – Nemet mondani a zsebdiktátornak

Az adás vendége Kacsoh Dániel, Rákay Philip és Szűcs Gábor volt. A műsort Szalai Szilárd vezette.

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"Sokezren jelentek meg csütörtök este a Sándor-palota előtt a Tisza-kormány alaptörvény-módosítási tervei ellen. 

Havasi Bertalan a  tüntetés kapcsán arról beszélt: "Ne féljetek ettől az embertől, ne féljetek az átállóktól, a sötétségben tévelygőktől, ne féljetek a 2/3-tól, a hajnalban csöngető rendőröktől se féljetek, ne féljetek az algoritmusoktól, ne féljetek kimondani az igazat otthon, a munkahelyeken, az utcán.”

Büntető- és polgári pert indít Áder János korábbi köztársasági elnök Magyar Péter ellen.

Ígérete ellenére Bangó Sándor nem nevezett meg július 9-én senkit a Szőlő utcai botrányban.

Tovább „érzékenyít” a kormánypárti sajtó  a rezsicsökkentés megszüntetése mellett.

 

 

 

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