Bohár Dániel kérdez: ki pihent a méregdrága török lakosztályban?

Helikopterrel érkező vendég, kifeszített magyar nemzeti lobogó és egy három éjszakára közel hárommillió forintba kerülő luxuslakosztály – többek között ezekről a részletekről kérdezi Bohár Dániel a miniszterelnököt legfrissebb videójában. A török riviérán, Belekben található Güral Premier Hotelnél készült felvételek alapján komoly kérdések merülnek fel az állítólagos kormányfői nyaralás, valamint a kísérő testőrség szállásának finanszírozása körül.

A riporter választ vár Magyar Pétertől arra, hogy valóban itt töltötte-e a nyaralását, és amennyiben igen, akkor azt miből finanszírozta.

Vajon az adófizetők pénzéből telt a milliós elnöki lakosztályra?

Magyar Péter tagadja Bohár Dániel értesüléseit. Közösségi oldalán azt írta: soha sem ült helikopteren, elnöki lakosztályban sem aludt. A pihenésüket és az utazásukat maga fizette.