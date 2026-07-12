A biztos halálba menekültek – Külföldi áldozatai is lehetnek a spanyolországi tűzvésznek

Tizenkét ember életét követelte Spanyolország egyik legsúlyosabb erdőtüze Almería tartományban. A hatóságok közlése szerint az áldozatok – akik többségében külföldiek lehetnek – a helyi polgármester és a rendőrség határozott utasításait figyelmen kívül hagyva, autóval és gyalogosan próbáltak elmenekülni a lángok elől, de a felperzselt terület fogságába estek.