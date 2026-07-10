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Tagadja Ukrajna, hogy köze lett volna az Északi Áramlat felrobbantásához

Az adás vendége Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője és Mihálovics Zoltán, a Makronóm Intézet geopolitikai elemzője volt. A műsort Gulyás Áron vezette.

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A tartalomból:

- Már hétfőn elfogadná az Európai Unió a 21. szankciós csomagot 
- Új ásványkincs-beruházást hajt végre az Egyesült Államok és Ukrajna
- 800 milliárd euró hitelt vesz fel Németország a katonai kiadásokra

 

 

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