Tagadja Ukrajna, hogy köze lett volna az Északi Áramlat felrobbantásához

A tartalomból:
- Már hétfőn elfogadná az Európai Unió a 21. szankciós csomagot
- Új ásványkincs-beruházást hajt végre az Egyesült Államok és Ukrajna
- 800 milliárd euró hitelt vesz fel Németország a katonai kiadásokra
Az adás vendége Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője és Mihálovics Zoltán, a Makronóm Intézet geopolitikai elemzője volt. A műsort Gulyás Áron vezette.
A tartalomból:
- Már hétfőn elfogadná az Európai Unió a 21. szankciós csomagot
- Új ásványkincs-beruházást hajt végre az Egyesült Államok és Ukrajna
- 800 milliárd euró hitelt vesz fel Németország a katonai kiadásokra