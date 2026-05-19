Angela Merkel neve is felmerült lehetséges közvetítőként az ukrajnai háborúban

A Politico információi szerint a volt német kancellár mellett Mario Draghi korábbi olasz kormányfő és Alexander Stubb finn államfő is esélyes a békefolyamat koordinálására.
Kijev jelezte: olyan közvetítőt szeretne, aki élvezi az unió támogatását, de nem hivatalos tisztségviselője a blokknak.
Az ukrán elvárások miatt így felmerült Espen Barth Eide norvég, valamint Szubrahmanyam Dzsaisankar indiai külügyminiszter neve is a lehetséges független szereplők között.
A sajtóhírre reagált Angela Merkel, aki arra szólította fel az Európai Unió vezetőit, hogy folytassanak közvetlen tárgyalásokat Oroszországgal, ő maga azonban nem szándékozik részt venni ebben a folyamatban.
