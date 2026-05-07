Sógor a leendő kormányban: A kínos kérdések elől menekülnek a Tisza Párt politikusai

Mentegetőzéssel és hárítással reagált Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt képviselőjelöltje, amikor a HírTV riportere Magyar Péter sógorának igazságügyi miniszteri kinevezéséről kérdezte. A politikus érdemi válasz helyett azzal próbálta megúszni a kellemetlen szituációt, hogy képviselőjelöltként nincs rálátása a párt belső döntéseire, a felelősséget pedig kizárólag a miniszterelnöki jogkörre hárította.
Bár a HírTV a nepotizmus vádja és a jelölt által befizetett kétmillió forintos adomány közötti összefüggést firtatta, Tárkányi Zsolt válaszadás helyett rövidre zárta a beszélgetést, és a hatásköre hiányára hivatkozva távozott a helyszínről.