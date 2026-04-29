Merz üzent: fájdalmas kompromisszum nyithatja meg Kijev útját

Ukrajna területi veszteségek árán juthat közelebb az Európai Uniós tagsághoz. Ezt Friedrich Merz jelentette ki. A német kancellár szerint egy esetleges orosz-ukrán békemegállapodás Ukrajna számára területi veszteségekkel járhat, de megnyithatja Kijev útját az uniós csatlakozás felé.

A kancellár hangsúlyozta, hogy egy ilyen kompromisszumról szóló döntéshez az ukrán elnöknek először népszavazáson kellene felhatalmazást kérnie. A német vezető úgy véli: az ukránok által tervezett 2027. januári csatlakozás nem reális, de még egy 2028. januári sem.

Az Európai Unió állam- és kormányfői legutóbb múlt csütörtökön találkoztak Cipruson. Az informális találkozón az ukrán elnök azt mondta, Kijev továbbra is kész megnyitni a csatlakozásról szóló tárgyalási fejezeteket, és szerinte az unió is kész ebben támogatni országát.