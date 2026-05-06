Éhező ukrán katonák a fronton

Egyre súlyosabb helyzet körvonalazódik az ukrán fronton. A harcok mellett immár az utánpótlás akadozása is komoly problémává vált. A nyugati lapok beszámolói szerint több egységnél már az élelmiszer sem érkezik meg időben a frontvonalra.
Ukrajna keleti frontszakaszain egyre súlyosabb kihívásokkal néz szembe a hadvezetés: immár hivatalosan is elismerték, hogy komoly logisztikai zavarok alakultak ki Kupjanszk térségében. Az orosz támadások célzottan az utánpótlási útvonalakat érik, különösen az Oszkil-folyó átkelőit, ami gyakorlatilag megbénította a katonák ellátását és utánpótlását.