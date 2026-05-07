Mi áll a Balásy-ügy hátterében?

Zárolt bankszámlák, hűtlen kezelés gyanúja és a budapesti közművek körüli bizonytalanság uralja a politikai közbeszédet. Míg a hatóságok Balásy Gyula cégbirodalma után nyomoznak – ahol egyesek szerint belső vagyonkimentés, mások szerint politikai színjáték zajlik –, addig Karácsony Gergely már a jövőbeli Magyar Péter-kormánytól remél százmilliárdos mentőövet a főváros számára.
A stúdióban szakértőinkkel jártuk körül, hogy a „vágatlan május” és a méhlegelők mögött valódi környezettudatosság vagy csupán a forráshiány leplezése áll-e, és vajon a rendőrség hirtelen akciókedve a politikai erőviszonyok átrendeződésének előszele-e.