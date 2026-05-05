HALASZTÁS - Karácsony Gergely visszavonulót fújt a rendszerzáró bulikáról

JOGÁLLAMI FORDULAT – Brüsszelben is mosolyognak a Magyar-sógor kinevezésén

KÖVETKEZMÉNY - Hankó Balázs távozását követelik az NKA-osztogatás miatt

Vendégek:

Dezse Balázs, aki komolyan tart attól, hogy a jövőben a Facebook komment-mezőin dőlnek majd el a komoly politikai kérdések.

Zila János, aki szerint egy gimnáziumi osztály belső feszültségeinek színvonalát idézi Magyar Péter és Karácsony Gergely harca a rendszerzáró bulika időpontja miatt.

ifj. Lomnici Zoltán, aki úgy látja, hogy a választás óta történt intézkedések egy részének hiányzik a közjogi háttere.

Műsorvezető: Velkovics Vilmos