Mindent tagad Till Tamás feltételezett gyilkosa

Kényszervallatás miatt tett feljelentést a Till Tamás-ügy vádlottja. A fiú még 2000 május 28-án tűnt el és 2026-ben érkezett a hír, hogy meggyilkolták és megvan a tettes. Most pedig Till Tamás feltételezett gyilkosa visszavonta korábbi vallomását és mindent tagad.
A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség emberölés miatt emelt vádat egy férfi ellen a Kecskeméti Törvényszéken. Az ügy áldozata Till Tamás, akit hosszú ideig eltűntként kerestek. A nyomozás során a vádlott, F. János, a rendőrségen beismerte a bűncselekményt, később azonban azt állította, hogy vallomását kényszer hatására tette. Emiatt feljelentést tett három rendőr és egy főügyészhelyettes ellen.