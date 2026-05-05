Mindent tagad Till Tamás feltételezett gyilkosa

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség emberölés miatt emelt vádat egy férfi ellen a Kecskeméti Törvényszéken. Az ügy áldozata Till Tamás, akit hosszú ideig eltűntként kerestek. A nyomozás során a vádlott, F. János, a rendőrségen beismerte a bűncselekményt, később azonban azt állította, hogy vallomását kényszer hatására tette. Emiatt feljelentést tett három rendőr és egy főügyészhelyettes ellen.