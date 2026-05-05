„Csak meglegyen az 500 szó!" - Ilyen volt a magyar érettségi a diákok szerint

Elkezdődött a 2026-os érettségi: több mint százezer diák ült be magyarból az első nagy megméretésre. Volt, aki szinte lángoló kézzel írta a műelemzést, más az 500 szó miatt izgult, és akadt, aki már a matekot várja.
Május elején különös feszültség vibrál a levegőben: a tavasz illata összekeveredik az érettségi izgalmával. A 2025/2026-os vizsgaidőszak első napján több mint 148 ezer diák ült be a padba, hogy számot adjon tudásáról.
A magyar érettségi után kilépő diákok arcán egyszerre tükröződött a megkönnyebbülés és bizonytalanság.