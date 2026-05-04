Kockázatokkal járhat a pénzváltás

Kiszelly Zoltán a Magyar Nemzetnek arról beszélt, hogy szimbolikus jelentőséggel bír Magyar Péter kommunikációjában a forint lecserélése, azzal együtt, hogy a pénzváltással jóval könnyebb lehet egy megszorítócsomagot elfogadtatnia a Tisza szavazóival. A politológus szerint komoly gazdasági kritériumai vannak az euróövezethez való csatlakozásnak, nem megfelelő előkészítés esetén pedig könnyen dráguláshoz vezethet pénzváltás, ahogy erre több mediterrán, vagy térségbéli ország is volt példa. A Tisza Párt választási programjában célul tűzte ki, hogy 2030-ig megteremti az euró bevezetésének feltételeit.

Szalai Piroska munkaerőpiaci szakember, az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottságának leendő alelnöke arról beszélt, hogy milyen veszélyekkel és előnyökkel járna, ha euróval fizetnénk.