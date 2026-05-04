Elhalasztotta a buliját Karácsony Gergely, miután erre szólította fel Magyar Péter

A főpolgármester koncertet szervezett a Tisza Párt győzelmének ünneplésére, Magyar Péter azonban ezt nem vette jó néven. Az eseményhez egy kommentet fűzött, amelyben kikérte magának, hogy Karácsony Gergely az országgyűlési alakuló ülésre tervezett ünnepe előtt szervez bulit. A közösségi médiában oda-vissza ment az üzengetés, a kommentelőktől mind Magyar Péter, mind Karácsony Gergely kapott hideget-meleget. Nem csak az online teret bolygatta fel a polgármester és a leendő miniszterelnök adok-kapokja, a budapesti embereknek sem hagyták szó nélkül.

A főpolgármester végül visszatáncolt, az ő programját is szombaton tartják meg, mégpedig kora délután a Rakparton, hogy a Tisza Párt igényeinek megfelelően a koncert után csatlakozni lehessen a Kossuth-téri rendezvényhez, ahol Magyar Péter leteszi miniszterelnöki esküjét.