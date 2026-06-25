Éles kritikát kapott Magyar Péter és Bódis Kriszta egy kiskorú szerepeltetése miatt

A Fidesz országgyűlési képviselője hívta fel a figyelmet arra pár napja, hogy Magyar Péter és Bódis Kriszta még a kampányidőszakban arra használtak fel egy 11 éves fiút, hogy a gyermekvédelmi rendszer működését ássa alá.

A fiú még 2025-ben szökött fel Budapestre egy szolnoki gyermekotthonból. A Tisza párt aktivistái az utcán kéregetve találták meg, majd értesítették Magyar Pétert. Nem sokkal később Bódis Kriszta és Magyar Péter interjút készített vele.

Kimeríti a politikai pedofília fogalmát, hogy Magyar Péterék egy kiskorú gyermekkel politikai célzattal készítettek interjút - jelentette ki a volt igazságügyi miniszter. Tuzson Bence elmondta: súlyos jogi és politikai aggályokat is felvet az ügy. Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője kedden rántotta le a leplet az újabb gyermekvédelmi botrányról.