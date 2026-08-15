Bohár Dániel: Baka András megválasztásával Velkey György még a dédapja emlékét is elárulta

Az Országgyűlés tiszás többsége kedden 140 igen és 6 nem szavazattal megválasztotta Magyarország következő köztársasági elnökét, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökét, Baka Andrást. Miközben a Parlamentben a Tisza-frakció megválasztotta a maga állította jelöltet, a Fidesz és KDNP képviselői Tatára mentek, hogy az 1956-os sortűz áldozataira emlékezzenek.

A kivégzést levezénylő Korbely Jánost 2001-ben elítélték, amiért társaival halálos sortüzet nyitottak a civilekre a városban. Az ügy később Strasbourghoz került, ahol 2008-ban úgy döntöttek, hogy a Legfelsőbb Bíróság 2001-ben kihirdetett elmarasztaló ítélete ellentmond az Emberi Jogok Európai egyezmény 7. cikkének. A strasbourgi bíróság 11 szavazattal 6 ellenében hozta meg döntését, és Baka András – aki akkor a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt –, a többséggel szavazott.

Baka András államfővé választásához kedden a Tisza Párt számos politikusa is gratulált, köztük volt Velkey György is. Csakhogy a tiszás képviselő dédapja az a Mészáros Gábor, aki 1956-ban a forradalom vezetője volt Tatán. Harcostársait pedig az a Korbely János gyilkolta meg a tatai sortűzben, akiről Baka András döntött Strasbourgban – erre hívta fel a figyelmet Bohár Dániel közösségi oldalán. Sőt, Velkey 2023-ban még beszédet is mondott dédapja, az 56-os hős emléktáblája előtt. De korábban a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter is többször 1956 emlékének fontosságát hangsúlyozta, többek között 2024-ben a lyukas zászlót tette meg a párt jelképévé.