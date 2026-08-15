Átvilágítás indul a Nemzeti Színházban, egyeztetett Tarr Zoltán és Vidnyánszky Attila

Vidnyánszky Attila csütörtökön az ATV-ben beszélt arról, hogy péntekre berendelték a Kulturális Minisztériumba, és szerinte a felmentése már egy eldöntött tény, csak a körülményekről nem tájékoztatták még. A Nemzeti Színház igazgatója péntek reggel meg is jelent a minisztériumban, ahol felbukkant az épület előtt Molnár Áron is, aki provokálni próbálta az igazgatót.

A minisztériumban egy közigazgatási államtitkár és helyettese fogadta, akik közölték vele: átvilágítás indul a Nemzeti Színháznál – mondta el a találkozó után Vidnyánszky Attila. Úgy véli, hogy az előző este adott interjúja is szerepet játszhatott abban, hogy másnap reggel így fogadták. A színházigazgató hozzátette: reméli, hogy ez tényleg vizsgálat lesz, nem pedig ürügykeresés. Vidnyánszky Attila ugyanakkor megjegyezte: nem hiszi, hogy kitöltheti a 2028-ig szóló főigazgatói megbízatását.