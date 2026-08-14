Hol a megígért biztonság? Importárammal foltozzák a hazai hiányt

Vajon valóban stabil a hazai ellátás, vagy csupán a látszatot igyekeznek fenntartani? A kormány részéről érkező meglepő elismerés rávilágított arra, hogy az utóbbi napokban jelentős mennyiségű importáram behozatalára volt szükség.
Vajon mekkora a baj az ellátásban? A kormány is kénytelen volt elismerni, hogy drága importáramra volt szükség a kieső hazai energia pótlásához.
Vajon valóban stabil a hazai ellátás, vagy csupán a látszatot igyekeznek fenntartani? A kormány részéről érkező meglepő elismerés rávilágított arra, hogy az utóbbi napokban jelentős mennyiségű importáram behozatalára volt szükség.