Japán több térségében árvizet okoztak a heves esőzések

Japánban vízesésként ömlött le a víz az aluljáróba

A fővárostól nem messze fekvő Csiba térségében 24 óra alatt több mint 360 mm eső esett, ami elárasztotta az utakat és vasútvonalakat. Már nyolcan haltak meg az ítéletidőben, az áldozatok közül egy asszony a saját autójába szorulva vesztette életét, a jármű az úton teljesen víz alá került.

A mentési munkálatokhoz katonákat is bevetettek

Az áradás Japán egyik legforgalmasabb nyaralási időszakában következett be, így több vasúti járatot is fel törölni kellett, és több ezer ember rekedt a reptéren.

Csibában 20 ezer háztartás maradt áram nélkül, 100 ezer háztartás lakóit szólították fel otthonaik elhagyására. Fokozott óvatosságra intették a hatóságok a lakosságot újabb heves esőzésektől, földcsuszamlásoktól és áradásoktól tartva más térségekben is.