Olasz NATO-vadászgép lőtt le egy drónt Lettország légterében

Becsapódtak egy feltehetően ukrán drón darabjai Lettországban, az orosz határól mintegy 35 km-re. A pilóta nélküli eszközt nagy magasságban lőtték le, ezért a roncsok jelentős területen szóródhattak szét. A hivatalos közlemények nem tértek ki arra, hogy ki indította a drónt, ugyanakkor az éjszaka folyamán ukrán pilóta nélküli eszközök ismét támadást hajtottak végre a Szentpétervár közelében orosz kikötők ellen. A lett fegyveres erők egyesített vezérkarának szóvivője azt mondta, hogy a roncsok feltételezett helyét ismerik, de azt egyelőre nem hozzák nyilvánosságra.

Moszkva azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy jelentősen érintett az Ukrajna által végrehajtott támadásokban, ezt pedig jelezték is Washingtonnak. Szergej Lavrov szerint az USA támogatása a hírszerzési információk átadására is kiterjed. Az orosz külügyminiszter azt állította, hogy Vlagyimir Putyin kész ismét találkozni az amerikai különmegbízottakkal, hogy tárgyaljanak Ukrajnáról. Oroszország továbbra is azt követeli, hogy Ukrajna adja át a Donyecki terület még ukrán ellenőrzés alatt álló részét. Kijev azonban ezt határozottan elutasítja, és azt javasolja, hogy a háborút a jelenlegi frontvonalakon állítsák le, majd aztán kezdődjenek tárgyalások a békemegállapodásról.