Alapjaiban változhat meg a Fidesz szervezeti felépítése

Budai Gyula elmondta, hogy a pártnak meg kell határoznia a választási vereség okait, hogy sikeresen megújulhasson. A képviselő beszámolt arról is, hogy a Fidesz számos változáson fog átesni a kongresszuson: megszűnik például a jelenlegi választókerületi rendszer, és ezentúl egy új modell szerint fog szerveződni a párt. A kongresszuson beszédet mond Orbán Viktor is, akit egy évre ismét elnökké választhatnak.

10 órától várhatóan délután 5 óráig fog tartani az esemény, amiről a HírTV folyamatosan tudósít.