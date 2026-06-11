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Alapjaiban változhat meg a Fidesz szervezeti felépítése

A Fidesznek határozott irányt kell mutatnia a szombati tisztújító kongresszuson - hangsúlyozta a Fidesz országgyűlési képviselője, Budai Gyula.

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Budai Gyula elmondta, hogy a pártnak meg kell határoznia a választási vereség okait, hogy sikeresen megújulhasson. A képviselő beszámolt arról is, hogy a Fidesz számos változáson fog átesni a kongresszuson: megszűnik például a jelenlegi választókerületi rendszer, és ezentúl egy új modell szerint fog szerveződni a párt. A kongresszuson beszédet mond Orbán Viktor is, akit egy évre ismét elnökké választhatnak. 

10 órától várhatóan délután 5 óráig fog tartani az esemény, amiről a HírTV folyamatosan tudósít.

 

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