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Havasi Bertalan: Alapjaiban változhat meg a Fidesz szervezeti felépítése

A Fidesz közelgő üléséről beszélt a párt kommunikációs igazgatója.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
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Havasi Bertalan: ,,Alapszabály-módosításra is sor kerül, egy teljesen új szervezeti rendszerre áll át a Fidesz, ez főleg a vidéki szervezeteket érinti, a helyi csoportokon kívül megyei választmányok lesznek, megyei elnökök lesznek ezek élén, akik automatikusan az országos elnökségnek is a tagjai lesznek, de természetesen megmarad az országos elnökség is alelnökökkel és pártelnökkel az élén. Az ebédszünet egyben szavazási szünet is lesz, ekkor kerül sor a tisztségviselők megválasztására és a megválasztott új pártelnök körülbelül kettő-három óra között, szombat kora délután fogja megtartani a beszédét."

 

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