Havasi Bertalan: Alapjaiban változhat meg a Fidesz szervezeti felépítése

Havasi Bertalan: ,,Alapszabály-módosításra is sor kerül, egy teljesen új szervezeti rendszerre áll át a Fidesz, ez főleg a vidéki szervezeteket érinti, a helyi csoportokon kívül megyei választmányok lesznek, megyei elnökök lesznek ezek élén, akik automatikusan az országos elnökségnek is a tagjai lesznek, de természetesen megmarad az országos elnökség is alelnökökkel és pártelnökkel az élén. Az ebédszünet egyben szavazási szünet is lesz, ekkor kerül sor a tisztségviselők megválasztására és a megválasztott új pártelnök körülbelül kettő-három óra között, szombat kora délután fogja megtartani a beszédét."