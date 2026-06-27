Klímaváltozás és népességfogyás: az új helyettes államtitkár szerint van jó oldala is

A népesség számának csökkentését Bart szerint nem kellene minden áron megakadályozni, hanem inkább kezelni kellene.
A csökkenő népesség nem feltétlenül rossz a klímaváltozás szempontjából - így vélekedett még 2019-ben egy podcastben Bart István. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium frissen kinevezett helyettes államtitkára szerint, mivel Magyarországon csökken a népesség, nem indokolt, hogy óriási energiával próbálják meg a falvak el-néptelenítésének folyamatát megfordítani.
A népesség számának csökkentését Bart szerint nem kellene minden áron megakadályozni, hanem inkább kezelni kellene.