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Újabb jelentős, a spanyol exklávék – különösen Ceuta és Melilla – felé irányuló tömeges bevándorlási hullám veszélyére figyelmeztet Marokkó.

Európa napjainkra egy olyan civilizációvá vált, amely elfelejtette saját identitását, és végzetes úton halad a kulturális önfelszámolás felé.

Oroszország európai kereskedelmi hajók feltartóztatásával és lefoglalásával válaszolhat, jelentette ki kedden Vlagyimir Putyin.

Erősödik az amerikai katonai jelenlét Tajvan térségében, miközben szigetország nagyszabású hadgyakorlatot tart.

Az Egyesült Államok és Kolumbia közös katonai csapások lehetőségét mérlegeli kolumbiai fegyveres csoportok ellen, miután Bogotá csatlakozott a Washington vezette drogkartellellenes koalícióhoz.

Egy Donald Trumphoz köthető amerikai olajtársaság kutak próbafúrására készül Grönland partjainál.