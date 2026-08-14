Biodíszletnek akarta használni a riválisait a miniszterelnök?

Kínos és megalázó kikosarazás érte a jelenlegi hatalmat, miután a pártelnökök határozottan visszautasították a miniszterelnök izzadságszagú meghívását.
Óriási pofonba szaladt bele a hatalom, miután kiderült: a politikai riválisok nem hajlandók biodíszletként asszisztálni egy üres PR-kampányhoz. A HírTV Paláver műsora ízekre szedte a miniszterelnök elszigetelődését.
Kínos és megalázó kikosarazás érte a jelenlegi hatalmat, miután a pártelnökök határozottan visszautasították a miniszterelnök izzadságszagú meghívását.