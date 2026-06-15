Elfogadhatják az Alaptörvény tizenhatodik módosítását

A Tisza-kormány előterjesztésének értelmében 8 évben korlátoznák a miniszterelnöki tisztség maximális időtartamát. Valamint rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagyis a KEKVA-k ügyét, illetve megalapozza a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését is. Ezen kívül a mai ülésen döntenek a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról is, valamint szavaznak a mi hazánkos Toroczkai László mentelmi jogának felfüggesztéséről.

Az Országházból Méhész András tudósított, hogy eddig milyen bizottsági ülések voltak, és mi várható a délutáni ülésen.

Egyértelműen Orbán Viktorra szabták a ma esedékes Alaptörvény-módosítást - jelentette ki a Fidesz országgyűlési képviselője. Szűcs Gábor elmondta, hogy ugyanilyen jogalkotás zajlik majd le valószínűleg a köztársasági elnök ellen is, azonban az ilyen döntéseknek a jogállamban nincs helye.

A Századvég Alapítvány tudományos igazgatója, Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász is nyilatkozott a témában: