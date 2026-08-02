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Vörös kód a kánikula miatt: kiemelt figyelmet kérnek a legveszélyeztetettebbekre

Újra vörös kód van érvényben a szociális ellátórendszerben - jelentette be a szociális- és családügyi miniszter. A tárcavezető tájékoztatása szerint a minisztérium az extrém meleg miatt megerősítette az intézmények és szolgálatok készenlétét. Kátai-Németh Vilmos ebben a kritikus időszakban kiemelt figyelmet kért a hajléktalanokra, az idősekre, valamint a beteg és fogyatékossággal élőkre.

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  • Forrás: HírTV
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Perzselő hőség, 40 fok feletti csúcsértékek és vörös kódos riasztás kíséri a történelmi aszályt. A Duna víztömege annyira visszahúzódott a budapesti szakaszon, hogy a meder mélyén már a II. világháborúban felrobbantott Ferenc József híd víz alatti roncsai is tisztán kirajzolódnak.

Az extrém szárazság és a megállíthatatlan felmelegedés miatt az egész országra érvénybe lépett a legmagasabb, 

harmadfokú hőségriasztás. 

A meteorológusok szerint a hőhullám tetőzésén még túl sem vagyunk: a jövő hét közepén, szerdán és csütörtökön a hőmérő higanyszála az Alföldön a 41-42 fokot is elérheti. A lakosság árnyékkal és hideg zuhannyal próbálja átvészelni a kibírhatatlan időjárást, miközben a szociális ellátórendszerben élesített vörös kód megerősített készenlétet ír elő a legveszélyeztetettebbek protectionjére.

 

 

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