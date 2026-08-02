Vörös kód a kánikula miatt: kiemelt figyelmet kérnek a legveszélyeztetettebbekre

Perzselő hőség, 40 fok feletti csúcsértékek és vörös kódos riasztás kíséri a történelmi aszályt. A Duna víztömege annyira visszahúzódott a budapesti szakaszon, hogy a meder mélyén már a II. világháborúban felrobbantott Ferenc József híd víz alatti roncsai is tisztán kirajzolódnak.

Az extrém szárazság és a megállíthatatlan felmelegedés miatt az egész országra érvénybe lépett a legmagasabb,

harmadfokú hőségriasztás.

A meteorológusok szerint a hőhullám tetőzésén még túl sem vagyunk: a jövő hét közepén, szerdán és csütörtökön a hőmérő higanyszála az Alföldön a 41-42 fokot is elérheti. A lakosság árnyékkal és hideg zuhannyal próbálja átvészelni a kibírhatatlan időjárást, miközben a szociális ellátórendszerben élesített vörös kód megerősített készenlétet ír elő a legveszélyeztetettebbek protectionjére.