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A legkritikusabb öt nap előtt állunk

A következő napokban is lassan apadó dunai vízállásra kell számítani; teljesen megszűnik Pakson az áramtermelés. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy amint eléri vízszint a -134 centimétert, le kell állítani az utolsó reaktorblokkot. Ez várhatóan még ma bekövetkezik. Tóth Máté energiajogász szerint azonban az atomerőmű leállítása nem feltétlenül indokolt.

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  • Forrás: HírTV
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A miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy 44 év után először, a vártnál hamarabb, már vasárnap leállíthatják a Paksi Atomerőművet. Magyar Péter elmondta, hogy a négyből három reaktorblokk már nem szolgáltat áramot, így jelenleg már csak 240 megawattot termel az erőmű.

A legkritikusabb öt nap előtt állunk. Holnap a paksi atomerőmű már egyáltalán nem fog termelni, és legforróbb 40 fokos napok következnek. Óriási terhelésnek lesz kitéve a villamosenergia rendszerünk, a közszolgáltatásaink és persze mi magunk is

– közölte a miniszterelnök. 

A kormányfő videójában felszólította a lakosságot, hogy minden nem létfontosságú vízfelhasználást korlátozzanak, a nagyfogyasztóktól pedig önkéntes korlátozást kért.

 

 

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