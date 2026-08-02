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Forsthoffer Ágnes üzenete

Közös felelősségvállalást kért Forsthoffer Ágnes közösségi oldalára feltöltött videóüzenetében. A köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök azt mondta, a helyzet valóban súlyos és a következő napok sem ígérkeznek könnyűnek.

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  • Forrás: HírTV
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Fegyelmezetten és egymás iránti figyelemmel kell végigmennünk ezen az egész országot próbára tévő időszakon.

 Forsthoffer Ágnes beszédében azt kéri mindenkitől, vigyázzunk Magyarországra.

 

 

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