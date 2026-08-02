Forsthoffer Ágnes üzenete

Közös felelősségvállalást kért Forsthoffer Ágnes közösségi oldalára feltöltött videóüzenetében. A köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök azt mondta, a helyzet valóban súlyos és a következő napok sem ígérkeznek könnyűnek.