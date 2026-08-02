Forsthoffer Ágnes üzenete

Fegyelmezetten és egymás iránti figyelemmel kell végigmennünk ezen az egész országot próbára tévő időszakon.
Forsthoffer Ágnes beszédében azt kéri mindenkitől, vigyázzunk Magyarországra.
Közös felelősségvállalást kért Forsthoffer Ágnes közösségi oldalára feltöltött videóüzenetében. A köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök azt mondta, a helyzet valóban súlyos és a következő napok sem ígérkeznek könnyűnek.
Fegyelmezetten és egymás iránti figyelemmel kell végigmennünk ezen az egész országot próbára tévő időszakon.
Forsthoffer Ágnes beszédében azt kéri mindenkitől, vigyázzunk Magyarországra.