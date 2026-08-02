Így épült fel és bicsaklott meg a „Zsolti bácsi”-narratíva

Egyre több kérdőjel veszi körül a Szőlő utcai javítóintézeti botrány koronatanúját és az ügy köré épült ellenzéki kampányt. A Demokratikus Koalíció és a Tisza Párt által kiemelten kezelt „Zsolti bácsi”-ügyben megszólaló Bangó Sándorról egy hozzá közel álló vlogger, István Dániel azt állítja: a férfi pénzt kapott a Magyar Péter öccséhez köthető Kontroll című műsorban tett állításaiért. A vlogger részletei szerint a tranzakciókat a Dobrev Klára ügyvédjeként ismert jogász bonyolíthatta le Revolut-utaláson keresztül, az ügyletet pedig egy kölcsönadási szerződéssel igazolhatták. Úgy tudni, a pénzmozgásról szóló tárgyi bizonyítékok már az ügyészségre is eljuthattak, miközben a megkeresett szerkesztőség egyelőre hallgat.