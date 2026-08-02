Önkényuralmi rendszer

A Sajtóklub vendégei szerint a Tisza-kormány láthatóan képtelen a professzionális válságkezelésre, miközben a gazdasági és energetikai kihívásokra ideológiai alapon, vagy a piaci cégek érdekeit kiszolgálva reagál.

A műsor legkeményebb megállapításai a Vagyonvédelmi Hivatalt érték, amely a résztvevők szerint az 1950-es évek ÁVH-jának jogköreit idézi fel. A bírói és ügyészségi kontrollt megkerülő, korlátlan vizsgálati és vagyonelkobzási joggal felruházott szerv felállítása közjogi nonszensz, amely kizárólag a politikai ellenfelek megfélemlítését és kiiktatását szolgálja az önkényuralmi törekvések jegyében.