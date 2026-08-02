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Önkényuralmi rendszer

A HírTV Sajtóklub című műsorában Gajdics Ottó műsorvezető, valamint Huth Gergely, Szentesi-Zöldi László és Szabó László éles kritikával illették a legújabb kormányzati terveket és politikai nyilatkozatokat. A beszélgetés középpontjában a rendkívüli hőség okozta energiakrízis, a paksi leállás, az elszabaduló üzemanyagárak, valamint az újonnan felállítani tervezett Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal álltak.

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A Sajtóklub vendégei szerint a Tisza-kormány láthatóan képtelen a professzionális válságkezelésre, miközben a gazdasági és energetikai kihívásokra ideológiai alapon, vagy a piaci cégek érdekeit kiszolgálva reagál. 

A műsor legkeményebb megállapításai a Vagyonvédelmi Hivatalt érték, amely a résztvevők szerint az 1950-es évek ÁVH-jának jogköreit idézi fel. A bírói és ügyészségi kontrollt megkerülő, korlátlan vizsgálati és vagyonelkobzási joggal felruházott szerv felállítása közjogi nonszensz, amely kizárólag a politikai ellenfelek megfélemlítését és kiiktatását szolgálja az önkényuralmi törekvések jegyében.

 

 

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