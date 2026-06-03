Bármerre jár Magyar Péter, Ukrajna terítékre kerül

A magyar miniszterelnökkel való tárgyalás után beszélt arról az Európai Bizottság elnöke, hogy Magyar Péterrel többek között tárgyaltak Ukrajna támogatásáról és uniós csatlakozásáról is. De nem csak Ursula von der Leyennel tárgyalt Magyar Péter a háborúban álló ország csatlakozásának feltételeiről.

Berlinben a német kancellár már egy javaslatot is megfogalmazott Magyar Péternek. Friedrich Merz bár elismerte, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezése elengedhetetlen, de hangoztatta, hogy ez nem lehet akadálya Ukrajna uniós csatlakozásának. A miniszterelnök itt azt is megerősítette, hogy kész akár már a jövő héten találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is.

Párizsba pedig Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott a kormányfő. A találkozón a francia elnök is megemlítette Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló tárgyalásokat. A szavaiból azonban nem derült ki, hogy Magyar Péter pontosan milyen együttműködésről és elkötelezettségről biztosította őt Ukrajna ügyében. A magyar miniszterelnök viszont feltűnően nem reagált az ukrán EU-csatlakozással kapcsolatos felvetésre.